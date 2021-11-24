Степаненко: «Шахтеру» нужно рисковать в игре с «Интером» и показать классный футбол

Полузащитник «Шахтера» Тараса Степаненко поделился впечатлениями от выступления своей команды в Лиге чемпионов. Сегодня в игре с «Интером» «оранжево-черных» устраивает только победа, чтобы остались шансы на евровесну.

«Немного неожиданный результат в плане «Шерифа» и нашей игры. Все думали перед матчами, что есть явные фавориты в группе и, если что, есть «Шериф». А получилось, команда Вернидуба очень здорово провела первые два тура — взяла шесть очков — и сейчас у нас тяжелая ситуация, некуда отступать. Надо идти вперед, рисковать. Я считаю, что такая ситуация — это хорошо, что нужно рисковать — тебя ничего не держит, можно показать классный футбол», — сказал Степаненко в интервью ресурсу SportArena.

Ранее ожиданиями от матча «Интер» — «Шахтер» поделился Иван Гецко.

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