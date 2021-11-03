Степаненко: «Шахтер» много работал, чтобы достойно сыграть с «Реалом»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

«Почему же проигрыш? Болельщики, вы имеете полное право его задавать. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом — их всегда много.

И поверьте, мы сделаем все, чтобы в будущих играх были пути и возможности для побед, а не эти и новые причины», — сказал Тарас Степаненко.

«Реал» в текущей таблице вышел на первое место в группе с девятью очками. «Шахтер» идет последним с одним пунктом и одним забитым голом.

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