Степаненко прокомментировал поражение от «Реала»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.



«Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру.

Почему же проигрыш? Болельщики, вы имеете полное право задавать этот вопрос. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом – их всегда много.

И поверьте, мы сделаем все, чтобы в будущих играх были пути и возможности для побед, а не эти и новые причины», – написал Степаненко у себя в инстаграме.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.