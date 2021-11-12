Степаненко обратился к болельщикам сборной Украины после матча с Болгарией

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко дал комментарий после товарищеского матча с Болгарией (1:1), в котором он спас наших от поражения своим голом.



«Сегодняшняя игра была важной! У тренерского штаба свои задания, у команды — доказать, что выходим бороться. Цель одна — победа.

Каждый наш момент является свидетельством этого. Я очень рад, что хоть немного, но укрепил веру команды и болельщиков своим голом. Это четвертый забитый гол за сборную в моей карьере. И очень важный для меня и всех нас.

По поводу команды осмелюсь сказать, что есть над чем работать, есть что совершенствовать и есть чем гордиться», — написал Степаненко у себя в Instagram.

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