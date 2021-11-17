Степаненко – о выходе в плей-офф отбора ЧМ-2022: проявили характер и победили

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал заключительный матч квалификации на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (2:0).
«Мы выполнили задачу-минимум, вышли в плей-офф. Мы очень переживали, это было заметно, но в итоге проявили характер и победили.
Мы очень переживали, на опытных игроков в таких матчах ложится особенная ответственность. Подобные поединки всегда проходят нервно.
Что касается подсказок – мы слишком широко играли, было много брака. Я пытался сказать Малиновскому и Зинченко, чтобы заходили больше внутрь и контролировали мяч. Все ребята молодцы, это была игра на результат. В последнее время нас часто просят играть в красивый футбол, но сегодня есть результат – и это самое главное», – приводит слова Степаненко пресс-служба УАФ.
Сборная Украины вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника сине-желтые узнают 26 ноября.
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