Степаненко: хотел играть в Европе, но семья посоветовала остаться дома

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко объяснил, почему он решил продлить до июня 2024 года контракт с донецкой командой.
«Да, у меня всегда были здоровые амбиции, всегда хотел двигаться вперед и развиваться. И всегда это делал в «Шахтере». Каждый тренер, который приходил, давал что-то новое, а я старался расти вместе с командой и клубом. Конечно, я хотел попробовать уровень европейского футбола, это нормально.
Но я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь, я провел огромное количество времени в клубе, отдал ему частичку себя. Посоветовавшись с семьей, я решил, что для меня и ее будет лучше, если я останусь дома», — цитирует Степаненко ресурс SportArena.
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