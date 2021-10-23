Степаненко и Педриньо травмировались в матче с «Ворсклой»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко не доиграл поединок 12-го тура УПЛ против «Ворсклы».
Футболист получил повреждение и покинул поле на 55-й минуте, наверное, из-за мышечной травмы. Вместо него на поле вышел Георгий Судаков.
Также в первом тайме повреждение получил полузащитник «Шахтера» Педриньо, вместо которого на второй тайм вышел Тете.
Добавим, что «Шахтер» выиграл эту встречу со счетом 2:0. За «горняков» забивали Тете и Манор Соломон.
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