Степаненко: агрессивный прессинг «Шахтера» заставил «Десну» подсаживаться

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился впечатлениями от матча с «Десной» (4:1) в рамках тринадцатого тура УПЛ.

«Прессинг должен быть агрессивным. В принципе, сегодня это получалось — хорошо в прессинг вступали, много борьбы выиграли, много отборов сделали. А когда после атаки забираешь быстро мяч и начинаешь новую, команда соперника быстро подсаживается, чем мы и пользовались», — сказал Степаненко в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что за несколько дней до матча с «Десной» Тарас Степаненко продлил контракт с «Шахтером» до лета 2024 года. Воспитанник запорожского «Металлурга» защищает цвета «горняков» с июля 2010 года.

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