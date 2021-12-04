Стартовые составы сборной Украины в субботних гонках Кубка мира по биатлону

4 декабря, в шведском Остерсунде в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону пройдут женская гонка преследования и мужская эстафета.



Предлагаем вашему вниманию стартовые составы представителей сборной Украины в субботних гонках.

Остерсунд (ІІ). Кубок мира

Гонка преследования. Женщины (14:00)

Юлия Джима

Валя Семеренко

Эстафета. Мужчины (16:10)

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Богдан Цымбал

Антон Дудченко

Также сборная Украины впервые завоевала медаль в командных соревнованиях по фристайлу.



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