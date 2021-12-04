Стартовые составы сборной Украины в субботних гонках Кубка мира по биатлону

4 декабря, в шведском Остерсунде в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону пройдут женская гонка преследования и мужская эстафета.
Предлагаем вашему вниманию стартовые составы представителей сборной Украины в субботних гонках.
Остерсунд (ІІ). Кубок мира
Гонка преследования. Женщины (14:00)
Юлия Джима
Валя Семеренко
Эстафета. Мужчины (16:10)
Артем Прима
Дмитрий Пидручный
Богдан Цымбал
Антон Дудченко
Также сборная Украины впервые завоевала медаль в командных соревнованиях по фристайлу.
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