Старт Winter Cup перенесен из-за непогоды, которая со вчерашнего дня бурлит в турецком Белеке. Матч-открытие турнира, в котором сегодня вечером должны сыграть житомирское «Полесье» и ровенский «Верес» - из-за шквального ветра и ливня решили сыграть завтра, сообщает официальный сайт «Вереса»..

Предварительно, этот матч должен начаться 4 февраля в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, Winter Cup – первый турнир такого уровня, который при участии украинских клубов проходит в Турции. Организатор и транслятор соревнований – телеканал «Футбол».

Отметим, что Winter Cup 2022 организовывают телеканалы «Футбол 1/2/3». Этот турнир возможен благодаря партнерской помощи группы BGV Геннадия Буткевича и DCH Александра Ярославского.

Напомним, участниками Winter Cup 2022 являются «Металлист», «Верес», «Полесье» и «Черноморец».

Турнир начнется 4 февраля и продлится до 12 числа. На турнире будет сыграно шесть матчей. Все поединки стартуют в 19:00 по Киеву.

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Источник: «Металлист» усилился бразильским форвардом

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