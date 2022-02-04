Старт Winter Cup 2022: видеотрансляция матчей

Сегодня в турецкой Анталье стартует турнир Winter Cup 2022.

В 15.00 начнется матч между претендующим на повышение в элитный дивизион житомирским «Полесьем» и ушедшим на зимнюю паузу на девятом месте в таблице УПЛ «Вересом» из Ровно. Эта игра должна была состояться вчера, но ее пришлось переносить из-за погодных условий. Ожидается дебют в профессиональном футболе в составе «Полесья» чемпиона мира по боксу Александра Усика.

В 19.00 на поле выйдут безусловный лидер Первой лиги харьковский «Металлист» и одесский «Черноморец», который вернул на пост главного тренера Романа Григорчука и серьезно обновил состав зимой. «Моряки» ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в УПЛ, но хотят заметно улучшить свои результаты.

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