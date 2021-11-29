Старридж приедет в Украину, если захочет покинуть команду в Австралии

Агент Олег Авдыш в эксклюзивном комментарии для Meta-ratings.com.ua поделился мнением о реальности перехода Дэниэла Старриджа в харьковский «Металлист».
«По моей информации, клуб, который хочет приобрести Старриджа, находится в контакте с ним и его семьей. Если зимой Старридж захочет уйти из клуба, где сейчас играет, то украинский клуб может быть одним из вариантов продолжения карьеры английского футболиста».
Старридж с октября нынешнего года защищает цвета австралийского клуба «Перт Глори». До того он около полутора лет не играл после ухода из «Трабзонспора».
Дэниэл Старридж известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». Всего в АПЛ он провел 218 матчей, в которых забил 77 голов. Также в активе Старриджа восемь голов в 26-ти встречах за сборную Англии.
Ранее «Металлист» одержал выездную победу над «Оболонью» в 20-м туре Первой лиги.
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