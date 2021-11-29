Старридж приедет в Украину, если захочет покинуть команду в Австралии

Агент Олег Авдыш в эксклюзивном комментарии для Meta-ratings.com.ua поделился мнением о реальности перехода Дэниэла Старриджа в харьковский «Металлист».

«По моей информации, клуб, который хочет приобрести Старриджа, находится в контакте с ним и его семьей. Если зимой Старридж захочет уйти из клуба, где сейчас играет, то украинский клуб может быть одним из вариантов продолжения карьеры английского футболиста».

Старридж с октября нынешнего года защищает цвета австралийского клуба «Перт Глори». До того он около полутора лет не играл после ухода из «Трабзонспора».

Дэниэл Старридж

Дэниэл Старридж известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». Всего в АПЛ он провел 218 матчей, в которых забил 77 голов. Также в активе Старриджа восемь голов в 26-ти встречах за сборную Англии.

Ранее «Металлист» одержал выездную победу над «Оболонью» в 20-м туре Первой лиги.

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