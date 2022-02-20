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Стало известно, за что удалили Гасперини и почему он отказался общаться с прессой

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
20.02.2022
18:22

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был удален в матче с «Фиорентиной после того, как арбитр отменил гол полузащитника Руслана Малиновского из-за офсайда.

По информации DAZN, специалист крикнул арбитру: «Ты сумасшедший». Также после матча Гасперини отказался общаться с журналистами.

Отметим, что на 61-й минуте Малиновский сравнял счет, но арбитр отменил гол. VAR ему подсказал, что у Ханса Хатебура было положение вне игры, хотя футболист не касался мяча.

Также украинец забил роскошный гол в матче чемпионата Венгрии.

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