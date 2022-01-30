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Стало известно, восстановится ли Неймар к матчам с «Реалом»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
30.01.2022
15:36
Новость
Футбол

Форвард ПСЖ Неймар уже не испытывает боли после повреждения связок левого голеностопа. Окружение 29-летнего бразильца уверено, что звезда ПСЖ полностью восстановится до матча с «Реалом», сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter.

Форвард получил травму еще в конце ноября и с тех пор остается в лазарете парижан. В нынешнем сезоне Неймар провел 14 матчей, в которых отличился тремя голами и тремя ассистами.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» состоится 15 февраля.

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