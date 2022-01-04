Стало известно, входит ли Русин в планы Луческу

Президент «Днепра-1» Юрий Береза сообщил о том, что днепровская команда завершила сотрудничество с нападающим Назарием Русиным, которого днепряне арендовали у киевского «Динамо».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в список футболистов, отправляющихся на сбор с «Динамо» в Испанию, Русин не числится, поскольку Мирча Луческу на него не рассчитывает. В этой связи футболист продолжит свою карьеру в другом клубе и вновь на правах аренды.

Напомним, что «Динамо» планирует выйти из отпуска 13 января, а через несколько дней команда отправится на первый сбор в Испанию.

Напомним, «Днепр-1» взял в аренду Русина летом 2021 года до конца сезона. Форвард сыграл за днепровскую команду 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах (8 игр и 1 гол в УПЛ, 2 поединка и 1 мяч в Кубке).

Ранее полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили прокомментировал интерес со стороны словацкого «Слована».

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