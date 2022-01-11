Стало известно, входит ли Аллахьяр в сферу интересов «Шахтера»

Турецкий «Фенербахче» в нынешнее трансферное окно намерен оформить трансфер в другой клуб иранского легионера Аллахьяра Сайядманеша, который последние полтора года провел в аренде в луганской «Заре».

По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, поскольку «Заря» не потянула трансферную стоимость Сайядманеша в пять миллионов евро, на футболиста появились покупатели в лице «Андерлехта», «Халл Сити» и донецкого «Шахтера».

Аллахьяр Сайядманеш

Однако, как стало известно Meta-ratings.com.ua, в трансферные планы донецкого клуба иранец не входит. По имеющейся информации, имя «Шахтера» используется, чтобы главный претендент на футболиста — бельгийский «Андерлехт», ускорил переговорный процесс и принял решение о покупке Аллахьяра у «Фенербахче».

Ранее мы сообщали о том, что донецкий «Шахтер» близок к завершению сделки по покупке у «Аякса» бразильского легионера.

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