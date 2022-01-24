Стало известно, в каком составе «Ворскла» начнет сборы в Турции

«Ворскла» сегодня добралась до своего финального места дислокации на сборах в Турции.



Главный тренер команды Юрий Максимов начинает учебно-тренировочный сбор с такой группой футболистов:

Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко

Защитники: Бацула, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворский, Якубу, Хрипчук, Крупский, Изотов

Полузащитники: Скляр, Челядин, Семилет, Пуцлин, О. Тилль, В. Тилль, Кане, Амилькар, Нестеренко

Нападающие: Степанюк, Кравчук, Пешич, Ранжел.

Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».

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