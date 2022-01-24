Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Стало известно, в каком составе «Ворскла» начнет сборы в Турции

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
24.01.2022
18:49
Новость
Футбол

«Ворскла» сегодня добралась до своего финального места дислокации на сборах в Турции.

Главный тренер команды Юрий Максимов начинает учебно-тренировочный сбор с такой группой футболистов:

Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко

Защитники: Бацула, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворский, Якубу, Хрипчук, Крупский, Изотов

Полузащитники: Скляр, Челядин, Семилет, Пуцлин, О. Тилль, В. Тилль, Кане, Амилькар, Нестеренко

Нападающие: Степанюк, Кравчук, Пешич, Ранжел.

Ворскла

Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Ворскла» определилась с тремя спарринг-партнерами на турецком сборе
«Ворскла» определилась с тремя спарринг-партнерами на турецком сборе
Легионер «Ворсклы»: в Украине уверены в помощи США при нападении России
Легионер «Ворсклы»: в Украине уверены в помощи США при нападении России
Чеснаков: Юрченко в «Ворскле»? Пока это больше похоже на слухи
Чеснаков: Юрченко в «Ворскле»? Пока это больше похоже на слухи

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи