Стало известно, увидят ли болельщики в Украине трансляцию матча «Депортиво» — «Динамо»

Вторую часть сезона «Динамо» U-19 начнет выездным поединком стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА против испанского «Депортиво». Ранее стороны утвердили дату проведения и время начала этого матча – 9 февраля в 19:00.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, испанская сторона так же предоставит сигнал для трансляции на территории Украины.

По имеющейся предварительной информации, матч покажет канал Мегого. Об этом будет сообщено, после того как будут оформлены все договоренности официальными сторонами переговоров и клубами. Игру в Испании покажет телеканал Movistar+.

Восемь победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям восьми групп Пути Лиги чемпионов. Жеребьевка этого раунда состоится 14 февраля.

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