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Стало известно, у каких клубов УПЛ была самая высокая посещаемость в 2021 году

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.12.2021
17:56
Новость
Футбол

Опубликована статистика, у какой команды была самая высокая посещаемость в 2021 году

«Динамо» собирает на трибунах больше всего зрителей в УПЛ. В среднем за играми киевлян с трибун наблюдали 8227 зрителей. Второе место по посещаемости занял «Шахтер», а третье – «Металлист 1925».

Как итог, в домашних матчах наибольшую поддержку имели в 2021 году «Динамо» (8736), Металлист 1925 (6049) и Шахтер (5807).

В гостях больше всего ходили на «Шахтер» (в среднем – 9 113), «Динамо» (7 427) и «Днепр-1» (4 272).

Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.

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