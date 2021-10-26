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Стало известно, смогут ли болельщики посетить матч сборных Украины и Болгарии в Одессе

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
26.10.2021
12:20
Новость
Эксклюзивы

Товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи — в 19:30.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, товарищеский матч с Болгарией пройдет со зрителями, но, как и в недавнем матче украинцев во Львове с Боснией, с ограничениями в виде обязательных сертификатов или негативных тестов на коронавирус.

Команда Александра Петракова сыграет с болгарами в преддверии заключительного матча отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября в Зенице.

В октябре Украина провела два матча отбора на мундиаль, победив на выезде Финляндию (2:1) и сыграв вничью с боснийцами во Львове (1:1).

Украина занимает второе место в группе D, опережая Финляндию на одно очко, Боснию и Герцеговину — на два. У конкурентов команды Александра Петракова есть очный матч в запасе. Лидер группы Франция опережает украинцев на три балла.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.

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