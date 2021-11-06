Стало известно, сколько выиграл Захареев на чемпионате мира по боксу

Сегодня украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 71 килограмма.

Соревнование проходит в Белграде (Сербия). Украинский боксер в финале единогласным решением судей победил россиянина Вадима Мусаева. Захареев в свои 19 лет стал самым юным чемпионом мира по боксу в истории нашей страны. Также стоит отметить, что украинцы не брали мировое золото с 2017 года. Тогда это сделал будущий олимпийский медалист Александр Хижняк.

Как сообщалось, впервые обладатели медалей получат большие премиальные от Международной федерации любительского бокса (AIBA). Призовой фонд турнира составляет 2,6 млн. долларов. Приз за первое место — 100 тысяч долларов. Серебряные призеры получат по 50 тысяч, бронзовые — по 25 тысяч.

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