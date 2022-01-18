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Стало известно, сколько УПЛ хочет заработать на продаже трансляций матчей

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
14:51
Новость
Футбол

Ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников рассказал о ситуации с тендером на продажу прав на трансляцию матчей украинской Премьер-лиги. По словам журналиста, торги могут состояться уже в середине марта.

«По моей информации, в середине февраля будет стартовать прием заявок. И если все будет хорошо и желающих будет достаточно, тендер состоится, и мы узнаем имя победителя.

Еще один интересный факт: была информация, что УПЛ ведет переговоры с международными компаниями по поводу продажи пакета на Европу. Сейчас мне сказали, что не исключен вариант, при котором эти компании станут трансляторами УПЛ и в Украине. Как мне известно, УПЛ хочет получить 12 миллионов долларов с этого тендера», - сказал Болотников.

Сейчас официальным транслятором УПЛ является ТК «Футбол», чей договор с лигой истекает по завершении этого сезона. За права на показ матчей «Футбол» платил Премьер-лиге около шести миллионов долларов за сезон.

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