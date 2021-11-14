Стало известно, сколько украинских болельщиков будет на матче с Боснией и Герцеговиной

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что проблему с допуском украинских болельщиков на выездной матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, удалось решить.

«Это будет небольшое количество, но там и небольшой стадион. Но нам будет выделена наша квота и наши болельщики с первых минут будут поддерживать команду на стадионе. Это будет 200 болельщиков в гостевом секторе. Плюс делегация от УАФ», - сказал Павелко в эфире программы «Великий футбол».

Поединок между Украиной и Боснией и Герцеговиной состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе Билино Поле в Зенице. Начало встречи — в 21:45

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