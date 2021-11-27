Стало известно, сколько продлится отпуск у игроков «Перемоги»

Зимовать днепряне будут в первой тройке турнирной таблицы.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сразу после победного матча с «Энергией» футболисты «Перемоги» ушли в отпуск, который продлится до конца января. Тогда команда Сергея Воробья соберется в Днепре и начнет подготовку к весенней части сезона.

Тем временем подошло к концу арендное соглашение с левым защитником Игорем Коцюмакой, права на которого принадлежат «Ингульцу». Будет ли оно пролонгировано, пока не известно.

Очевидно, что зимой руководство и тренерский штаб «Перемоги» поработают над усилением состава — только так можно будет продолжить борьбу за путевку в Первую лигу.

«Перемога» к промежуточному финишу сезона во Второй лиге подошла на серии из трех побед. С 39 очками команда в группе Б уступает только «Металлургу» (у него 45) и, возможно, пропустит вперед еще «Скорук» (38), который свой матч с «Ярудом» проведет в субботу.

Ранее наш сайт сообщал, что «Кристалл» зимой существенно обновит состав.

Также стало известно, что «Энергии» нужны еще два игрока «Николаева».

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