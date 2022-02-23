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Стало известно, сколько получат игроки «Динамо» за победу над «Депортиво»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
23.02.2022
19:15

Юношеская команда киевского «Динамо» в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА обыграла испанский «Депортиво» на его поле, одержав победу в серии пенальти.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, президент столичного клуба Игорь Суркис премирует команду за удачное выступление на европейской арене. Ожидается, что премия на всю команду составит в пределах 50 тысяч евро.

Добавим, что в следующем раунде турнира подопечные Игоря Костюка встретятся с португальским «Спортингом». По предварительной информации, после решения УЕФА матч был перенесен со второго марта на девятое марта и должен состояться в Киеве.

Ранее бывший игрок «Динамо» поддержал Украину в ситуации с оккупированными районами Донбасса.

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