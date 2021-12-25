Стало известно, сколько Миколенко будет зарабатывать в «Эвертоне»

Контракт Виталия Миколенко с «Эвертоном» предусматривает для украинского защитника зарплату в 3 млн фунтов в год, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».



Прибыль 22-летнего украинца вырастет почти в пять раз. Сейчас в киевском клубе он получает около 600 тысяч долларов в год. Если Виталий сможет закрепиться в основе «ирисок», финансовая сторона его контракта будет пересмотрена.

По зарплате Миколенко будет 13-14 в списке самых высокооплачиваемых игроков «Эвертона».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Павлов: трансфер Миколенко в «Эвертон» говорит о хорошей работе Луческу

Ващук: Миколенко в Англии будет не один, Ярмоленко и Зинченко ему подскажут в плане адаптации

Миколенко может стать единственным приобретением «Эвертона» в зимнее межсезонье

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.