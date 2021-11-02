Стало известно, сколько испанских болельщиков посетит матч «Динамо» – «Барселона»

Сегодня, 2 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Барселоной».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, поклонникам каталонского клуба на НСК «Олимпийском» выделен отдельный сектор. Однако, по имеющейся информации, в Киев рискнули самостоятельно отправиться 100 поклонников «Барселоны».

Также матч посетят футболисты команды U-19 каталонского клуба.

Ранее мы сообщали, что президенты «Динамо» Игорь Суркис и «Барселоны» Жоан Лапорта провели совместный ужин в одном из ресторанов Киева.

Матч «Динамо» – «Барселона» пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

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