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Стало известно, сколько «Динамо» заработает на аренде Супряги в «Сампдорию»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
29.01.2022
21:30
Новость
Футбол

Приближается переход форварда «Динамо» Владислава Супряги в итальянскую «Сампдорию».

Генуэзский клуб заплатит «Динамо» 500 тысяч евро за аренду золотого призера молодежного чемпионата мира 2019 года, сообщает известный инсайдер Николо Скира. В соглашении будет прописана опция выкупа Супряги за сумму от семи до восьми миллионов евро по окончании нынешнего сезона.

Ранее появилась информация, что «Динамо» действительно получило предложение от «Сампдории». А главный тренер киевлян Мирча Луческу одобрил аренду форварда. Владислав Супряга не забивает за «Динамо» в официальных матчах с сентября 2020 года.

Также киевский клуб согласен отпустить в аренду в хихонский «Спортинг» венесуэльского форварда Эрика Рамиреса.

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