Стало известно, сколько денег заложено в бюджете на украинский спорт в 2022 году

Сегодня Верховная Рада Украины сегодня приняла бюджет на 2022 год. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что на спорт выделено 8,2 миллиарда гривен.

Распределение бюджетных денег на украинский спорт:

- реализация молодежной политики и национально-патриотическое воспитание – 124,9 млн. грн., в том числе впервые предусмотренные средства на обеспечение деятельности Украинского молодежного фонда объемом 45 млн. грн.;

- развитие научных исследований и спортивной медицины – 56,4 млн. грн;

- подготовка и участие украинских спортсменов в зимних Олимпийских, Паралимпийских, летних Дефлимпийских играх, а также подготовка и участие во Всемирных играх по неолимпийским видам спорта – 1,6 млрд грн;

- спорт лиц с инвалидностью – 900 млн. грн;

- развитие физической культуры и спорта и спорта высших достижений – 2,6 млрд. грн.;

- развитие спортивной инфраструктуры – 2,7 млрд. грн.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Без шансов для Шевченко: как «Милан» разгромил «Дженоа»

Топ-5 побед Сергея Стаховского в матчах за сборную Украины

Вратарь «ЛНЗ»: если бы играли в Черкассах, могли пройти «Днепр-1»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.