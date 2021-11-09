Стало известно, сколько будет получать в Украине новый куратор арбитража Риццоли

У новоиспеченного куратора украинского арбитража Николы Риццоли в УАФ будут такие же функции, какие были с 2010 по 2012 год у еще одного итальянца в Украине — Пьерлуиджи Коллины.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, Николу Риццоли утвердят куратором судейского корпуса на заседании исполкома УАФ 17 ноября.
По имеющейся информации, ему предложили двухлетний контракт с пролонгацией еще на год, а зарплата будет приблизительно такой, как была у Коллины — в пределах 20 тысяч евро в месяц.
Напомним, что Комитет арбитров УАФ возглавляет еще один итальянец — Лучано Лучи, с которым на днях продлили соглашение на год.
Никола Риццоли семь раз признавался арбитром года в итальянской Серии А. В 2014 году Никола отсудил финальный матч чемпионата мира между Германией и Аргентиной в Бразилии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.