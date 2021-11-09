Стало известно, сколько будет получать в Украине новый куратор арбитража Риццоли

У новоиспеченного куратора украинского арбитража Николы Риццоли в УАФ будут такие же функции, какие были с 2010 по 2012 год у еще одного итальянца в Украине — Пьерлуиджи Коллины.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, Николу Риццоли утвердят куратором судейского корпуса на заседании исполкома УАФ 17 ноября.

Никола Риццоли готовится к отличной должности в Украине

По имеющейся информации, ему предложили двухлетний контракт с пролонгацией еще на год, а зарплата будет приблизительно такой, как была у Коллины — в пределах 20 тысяч евро в месяц.

Напомним, что Комитет арбитров УАФ возглавляет еще один итальянец — Лучано Лучи, с которым на днях продлили соглашение на год.

Никола Риццоли семь раз признавался арбитром года в итальянской Серии А. В 2014 году Никола отсудил финальный матч чемпионата мира между Германией и Аргентиной в Бразилии.

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