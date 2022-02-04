Стало известно, сколько болельщиков посетит матч Украина — Россия в Амстердаме

Президент Федерации футзала Украины Сергей Владыко рассказал о ситуации с болельщицкой поддержкой на полуфинальном матче Евро-2022 между сборными Украины и России. Игра состоится в Амстердаме, начало — 18.00.

«Будут ли сборную Украины поддерживать наши болельщики? Конечно. Наша квота в 100 билетов была реализована. Поэтому без поддержки на трибунах наши футзалисты не будут.

Сколько всего болельщиков ожидается на трибунах? Будет аншлаг. Зал рассчитан на 11 тысяч болельщиков».

Полностью эксклюзивное интервью Сергея Владыко для нашего сайта читайте здесь.

Напомним, что сборные Украины и России четырежды встречались на крупных турнирах. Баланс не в пользу наших: одна победа против трех. Последний такой матч состоялся в 2007 году на чемпионате Европы.

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