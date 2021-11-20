Стало известно, сколько болельщиков «Баварии» приедет в Киев из Германии

Мюнхенская «Бавария» 22 ноября прибудет в Киев на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Немецкая делегация не останется в поединке Лиги чемпионов на НСК «Олимпийский» в Киеве без поддержки своих поклонников. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в составе делегации с вип-персонами и спонсорами будут также болельщики «Баварии».
20 из них будут поддерживать команду в одном из вип-боксов. Также немецкой стороне выделен на стадионе 32 сектор, в котором будет порядка 150 болельщиков «Баварии». Еще 35 билетов получит команда U-19, которая накануне сыграет со своими динамовскими сверстниками.
Ранее мы сообщали о том, что в Киеве «Бавария» разместится в отеле Хаятт, также немецкая команда отказалась от предыгровой тренировки на «Олимпийском».
Матч «Динамо» — «Бавария» пройдет 23 ноября и начнется в 19:45.
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