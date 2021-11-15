Стало известно, сколько арендованных игроков «Черноморца» сможет сыграть против «Динамо»

Одним из главных в преддверии матча 15-го тура УПЛ «Черноморец» — «Динамо» (Киев) был вопрос о возможности участия или неучастия в нем арендованных одесским клубом у столичного гранда футболистов.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua генеральный директор «Черноморца» Анатолию Мисюра рассказал, сколько футболистов Одесской команды сможет выйти на поле в Киеве.

«Сегодня совместно с нашими партнерами по арендованным футболистам было принято решение по данному вопросу. Могу сказать, что на его основании участниками предстоящего поединка в составе нашей команды может быть любой из этих игроков».

Добавим, что матч «Черноморец» — «Динамо» состоится 19 ноября в Киеве на стадионе Динамо им.В.Лобановского. Игра была перенесена в Киев по просьбе столичного клуба, который не хочет терять время на переезды, чтобы в лучше подготовиться к матчу против «Баварии» в Лиге чемпионов.

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