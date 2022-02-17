Стало известно, сколько Абраменко получит за серебряную медаль на Олимпиаде

Украинский лыжный акробат Александр Абраменко завоевал серебряную медаль Олимпиады-2022 в соревнованиях по фристайлу.



За серебряную медаль государство обещало спортсменам 80 тысяч долларов (2,2 миллиона гривен).

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