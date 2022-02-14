Стало известно, с кем сыграет «Металлист» на третьих сборах в Турции

Стал известен календарь матчей харьковского «Металлиста» на третьих сборах в Турции. Харьковчане сыграют пять спаррингов. Соперниками «Металлиста» будут «Шукура», «Атырау», «Нефтчи», «Оболонь», «Истикол» и «Дордой».



Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.

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