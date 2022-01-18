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Стало известно, с кем «Днепр-1» сыграет на сборах в Турции

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
19:24
Новость
Футбол

«Днепр-1» огласил предварительные планы команды на зимнюю подготовку в Турции.

Первый зарубежный сбор днепрян пройдет в Турции с 23 января по 6 февраля, второй состоится 9-23 февраля.

Во время первой части подготовки запланированы спарринги с болгарским «Берое» (28 января), черногорским «Дечичем» (4 февраля) и пока что неназванным соперником (5 февраля).

На втором сборе планируется два насыщенных игровых дня, во время которых «Днепр-1» сыграет по два матча. 12 февраля состоятся спарринги с чемпионом Беларуси «Шахтером» (Солигорск) и чемпионом Боснии «Борацом» (Баня-Лука). На 18 февраля соперники уточняются.

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