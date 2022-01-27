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Стало известно, с каким клубом подпишет контракт Марлос

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
27.01.2022
10:27
Новость
Футбол

Экс-игрок «Шахтера» Марлос продолжит карьеру в «Атлетико Паранаэнсе», сообщает журналист Хорхе Никола. Будет подписан контракт сроком на один год.

Ранее у руководства клуба были сомнения по поводу того, сможет ли Марлос выступать на должном уровне, однако желание футболиста убедило их вернуться к переговорам.

Кроме «Атлетико Паранаэнсе», Марлосом интересовались другие клубы, в том числе «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро», «Ботафого», а также «Хьюстон Динамо».

«Атлетико Паранаэнсе» занял 14-е место в чемпионате Бразилии.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».

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