Стало известно расписание «Сокола» в Континентальном Кубке

«Сокол» получил расписание матчей во втором раунде Континентального кубка, которые пройдут в Будапеште.
Расписание матчей
Группа C
22 октября (пятница)
17:00 «Ференцварош» – «Тарту Валк»
20:30 «Олимп» – «Сокол»
23 октября (суббота)
17:00 «Ференцварош» – «Сокол»
20:30 «Олимп» – «Тарту Валк»
24 октября (воскресенье)
16:00 «Олимп» – «Ференцварош»
19:30 «Сокол» – «Тарту Валк»
«Сокол» подходит к старту в Континентальном кубке после 10 подряд побед в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги. Киевская команда не проигрывала с 17 сентября, когда минимально уступила «Донбассу» (4:5).
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