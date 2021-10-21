Стало известно расписание «Сокола» в Континентальном Кубке

«Сокол» получил расписание матчей во втором раунде Континентального кубка, которые пройдут в Будапеште.

Расписание матчей

Группа C

22 октября (пятница)

17:00 «Ференцварош» – «Тарту Валк»

20:30 «Олимп» – «Сокол»

23 октября (суббота)

17:00 «Ференцварош» – «Сокол»

20:30 «Олимп» – «Тарту Валк»

24 октября (воскресенье)

16:00 «Олимп» – «Ференцварош»

19:30 «Сокол» – «Тарту Валк»

«Сокол» подходит к старту в Континентальном кубке после 10 подряд побед в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги. Киевская команда не проигрывала с 17 сентября, когда минимально уступила «Донбассу» (4:5).

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