Стало известно расписание матчей сборной Украины на Евробаскете-2022

Международная федерация баскетбола опубликовала календарь матчей мужского чемпионата Европы, который в сентябре 2022 года пройдет сразу в четырех странах — Германии, Грузии, Италии и Чехии.
Сборная Украины стартует 2 сентября поединок с Великобританией. Далее наши баскетболисты сразятся с Эстонией (3 сентября), Италией (5 сентября), Грецией (6 сентября) и Хорватией (8 сентября).
Сборная Украины свои матчи проведет в Италии. Ранее наши баскетболисты начали отбор к чемпионату мира 2023 года. Сначала украинцы уступили в гостях Грузии (83:88), а затем на своем паркете уверенно победили Северную Македонию (78:61). Также в одной группе с нашими играют испанцы, которые стартовали с двух побед.
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