Стало известно, продолжит ли Кочергин карьеру в «Заре»

Луганская «Заря» завершила подготовку к весенней части чемпионата УПЛ на сборах в Турции.

В составе команды Виктора Скрипника на заключительном этапе подготовки работал полузащитник Владислав Кочергин, который был переведен в дубль и пропустил осеннюю часть чемпионата луганчан и первый зимний сбор команды.



Впрочем, как стало известно Meta-ratings.com.ua, несмотря на внесение футболиста в заявку «Зари» на весеннюю часть чемпионата, попытки луганского клуба найти компромисс в вопросе нового контракта сторонам так и не удалось. В итоге в Турции Кочергин преимущественно выходил на поле в составе второй команды, сыграв в общей сложности за весь сбор 30 минут.



С Кочергиным «Заря» вопрос еще не решила

По имеющейся информации, с большой долей вероятности летом, по истечении контракта, Кочергин покинет «Зарю», поскольку имеет предложение от другого клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Кочергин сыграл 14 матчей в составе «Зари», забив пять голов.

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