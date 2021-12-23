Стало известно, при каких условиях Юрченко останется в «Десне»

Черниговская «Десна», вопреки слухам в СМИ о том, что в скором времени клуб потеряет финансирование, определяется с планами подготовки на весеннюю часть чемпионата.

После отпуска команда проведет зимние сборы в Турции. Что касается кадровых изменений, то пока что окончательно покинули «Десну» полузащитник Андрей Тотовицкий и нападающий Филипп Будковский.

Полузащитник Владлен Юрченко имеет договоренность с «Десной» о том, что если зимой он не подыщет себе клуб в Европе, то весной продолжит карьеру в черниговской команде, сообщил Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией в черниговском клубе.

Также нельзя исключать, что продолжат карьеру в «Десне» защитник Сергей Болбат и хавбек Леван Арвеладзе.

Что касается полузащитник Владислава Калитвинцева, то у него с «Десной» действующий контракт, поэтому клуб делает все возможное, чтобы сохранить футболиста в команде, хотя есть клубы, которые хотят, чтобы Владислав получил в «Десне» статус свободного агента и ушел бесплатно.

Добавим, что по итогам осенней части чемпионата «Десна» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее Филипп Будковский в эксклюзивном интервью рассказал нам о том, почему покинул черниговскую «Десну».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Защитником «Десны» интересуются «Львов» и «Верес»

Источник: владелец «Десны» может прекратить финансирование команды и приобрести российский клуб

Будковский рассказал, почему покинул «Десну»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.