Стало известно, при каких условиях Украина выйдет в плей-офф ЧМ-2022

16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022.



После двух матчей, в которых Финляндия обыграла Боснию (3:1), а Франция – Казахстан (8:0), стало известно, при каких условиях сборная Украины может занять второе место в группе

Украине нужна победа над боснийцами с разницей в два гола, если Финляндия сыграет в результативную ничью с Францией. Если же финны проиграют французам, Украину устроит любая победа над боснийцами. Если Финляндия победит Францию, то суоми в любом случае займут второе место.

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