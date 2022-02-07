Стало известно, попал ли Усик в заявку «Полесья» на матч с «Черноморцем»

Житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец» назвали стартовые составы на очный матч в рамках второго тура турнира Winter Cup. Игра начнется в 19.00.

«Полесье»: 13. Яшков, 4. Гитченко, 44. Батагов, 5. Нестеров, 8. Огиря, 10. Янаков, 23. Шастал, 11. Шаповал, 9. Морозко, 7. Кисленко, 22. Грицук.

«Черноморец»: 44. Паст, 7. Цитаишвили, 5. Мартинович, 15. Вандерсон, 45. Брагару, 14. Кравченко, 20. Цонев, 77. Кузык, 3. Морозюк, 10. Пожег, 79. Петков.

Отметим, что даже в запасе «Полесья» на эту игру нет Александра Усика. Украинский чемпион мира по боксу 4 февраля дебютировал в профессиональном футболе в составе житомирской команды.

«Полесье» лидирует на Winter Cup после первого тура благодаря волевой победе над «Вересом» (2:1). «Черноморец» в стартовой игре уступил в серии пенальти «Металлисту» после ничьей 3:3 в основное время.

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