Стало известно, попал ли Усик в основу «Полесья» на матч с «Вересом»

Сегодня матчем между житомирским «Полесьем» и ровненским «Вересом» начнется турнир Winter Cup 2022.

Команды объявили стартовые составы на эту игру.

«Полесье»: Бубенцов, Гитченко, Батагов, Нестеров, Бабенко, Козак, Шастал, Шаповал, Морозко, Будковский, Грицук.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по трем версиям Александр Усик значится в запасе житомирской команды под номером 17.

«Верес»: Когут, Маргарян, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Петько, Кучеров, Е. Пасич, Дахновский, Г. Пасич, Гайдучик.

Матч начнется в 15.00. Напомним, что эта игра должна была состояться еще 3 февраля, однако ее пришлось переносить из-за погодных условий.



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