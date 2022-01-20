Стало известно, получала ли «Заря» предложение от немецкого клуба по Кочергину

Луганская «Заря» по-прежнему не завершила сотрудничество с полузащитником команды Владиславом Кочергиным, который не играет в первой команде с октября прошлого года, находясь в дубле.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, несмотря на информацию в СМИ о том, что немецкая «Арминия» проявляла интерес к украинцу, официального запроса от этого клуба в «Зарю» не поступало. В то же время были консультативные заявки по Кочергину от двух команд УПЛ, однако до реальных переговоров между клубами дело так и не дошло.

Владислав Кочергин не играет с октября прошлого года

В связи с этим Кочергин продолжит оставаться в составе молодежной команды «Зари» вплоть до окончания срока действия контракта, который у него истекает летом 2022 года. Если же по футболисту поступит предложение с достойной компенсацией для клуба раньше этого срока, «Заря» его рассмотрит.

Напомним, что Владислав Кочергин перестал выступать за первую команду «Зари» после того, как не захотел пролонгировать соглашение с луганчанами.

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