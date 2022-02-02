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Стало известно, под каким номером Супряга будет играть за «Сампдорию»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
02.02.2022
16:16
Новость
Футбол

Арендованный «Сампдорией» у «Динамо» украинский форвард Владислав Супряга зарегистрирован на официальном сайте генуэзского клуба под «семеркой».

Супряга – не первый украинец, получивший седьмой номер в «Сампдории». Под ним играл и Алексей Михайличенко, хотя в сезоне 1990/1991 за игроками постоянный номер еще не закреплялся. Также эту цифру носил полузащитник Фернандо, которого генуэзцы приобрели у «Шахтера».

В текущем сезоне Супряга не записал в свой актив результативные действия в играх за «Динамо». Аренда в «Сампдории» рассчитана до конца кампании с правом выкупа.

Супряга

Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.

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