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Стало известно, под каким номером Миколенко будет играть в «Эвертоне»

Павел Соловей
Павел Соловей
01.01.2022
14:52
Новость
Футбол

Сегодня, 1 января, «Эвертон» объявил о переходе защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко. Контракт с 22-летним украинцем подписан до лета 2026 года.

Миколенко будет выступать за «Эвертон» под игровым номером 19. Напомним, в «Динамо» он играл с числом 16 на спине.

На данный момент «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

Ближайший матч «ириски» проведут на своем поле с «Брайтоном». Поединок пройдет 2 января и начнется в 16:00.

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