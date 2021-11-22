Стало известно, почему Зидан отказался возглавить МЮ

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», который ищет замену уволенному норвежскому специалисту Оле-Гуннару Сульшеру.



Зидан отказался возглавить манкунианцев из-за того, что он не знает английский язык на должном уровне, сообщает Сuatro.

Также, по данным источника, на решение 49-летнего француза повлияло нежелание его супруги переезжать в Англию.

В будущем Зидан хотел бы работать во Франции – либо в «ПСЖ», либо в национальной сборной.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».

Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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