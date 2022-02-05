Стало известно, почему Яремчук пропустил матч Бенфики

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук травмировал глаз на тренировке. Об этом сообщает Record.
Инцидент произошел, когда 26-летний украинец выполнял упражнения с резинкой для фитнеса. Она внезапно порвалась и ударила футболиста в лицо.
У Яремчука диагностировано повреждение правого глазного яблока. По этой причине он пропустил матч против «Жил Висенте» (1:2).
В тешущем сезоне на счету украинца 6 голов и 2 ассиста в 13 матчах чемпионата Португалии.
Также «МЮ» с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии.
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