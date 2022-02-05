Стало известно, почему украинская биатлонистка финишировала в крови

5 февраля на Олимпиаде украинская лыжница Виктория Олех финишировала с кровью на лице.



Позже оказалось, что уже на первом круге у Олех пошла кровь носом и остальную дистанцию – более 12 км – она преодолевала с кровью на лице.

Главный тренер по лыжным гонкам Александр Пуцко в комментарии Национальному комитету Украины рассказал, что предлагал лыжнице досрочно завершить гонку, однако она отказалась.

«Сегодня Виктория боролась сама с собой. На первом круге увидел, что у нее пошла носом кровь, что очень меня испугало. Посоветовал сойти с дистанции, но она не остановилась – продолжила борьбу и дошла до конца», – сказал Пуцко.

Также разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2022.

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